ВСУ заявили о "затишье перед бурей" в районе Часова Яра: Россия заводит новое пополнение

В зоне ответственности ОТГ "Луганск" сложнее всего сейчас в районах Торецка и Нью-Йорка. Но ситуации может обостриться и в районе Часова Яра

Часов Яр (Скриншот из видео KRAKEN)

В Силах обороны ожидают усиления российских попыток наступать в районе Часова Яра, хотя сейчас там и наблюдается определенное затишье по сравнению с ситуацией, сложившейся ранее. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Она отметила, что россияне не оставляют попыток пробить украинскую оборону в районе Часова Яра.

"Несмотря на то, что там уменьшилось количество штурмов, – по сводкам Генштаба вы можете проследить, что их стало немного меньше, – однако враг заводит новое пополнение на передовые позиции. Мы думаем, что это все-таки затишье перед бурей и они усилят штурмовые действия на этом направлении", – сказала Бобовникова.

По ее словам, самая сложная ситуация на направлении сейчас в районах Торецка и Нью-Йорка.

"К сожалению, враг там продвинулся и закрепился в Торецке на двух соседних улицах с улицей Центральной, о которой мы говорили раньше", – сообщила спикер ВСУ.

Карта: DeepState

8 октября военные сообщали, что оккупанты зашли на восточную окраину Торецка. Бои ведутся за каждый подъезд.

По состоянию на 11 октября ВСУ контролируют 40-50% территории Торецка, говорят в ГВА.

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