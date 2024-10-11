ЗСУ заявили про "затишшя перед бурею" в районі Часового Яру: Росія заводить нове поповнення
У Силах оборони очікують на посилення російських спроб наступати в районі Часового Яру, хоч зараз там і спостерігається певне затишшя, якщо порівнювати із ситуацією, що була раніше. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
Вона зазначила, що росіяни не полишають спроб пробити українську оборону в районі Часового Яру.
"Попри те, що там зменшилась кількість штурмів, – за зведеннями Генштабу ви можете прослідкувати, що їх стало трохи менше, – однак ворог заводить нове поповнення на передові позиції. Ми думаємо, що це все-таки затишшя перед бурею і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", – сказала Бобовнікова.
За її словами, найскладніша ситуація на напрямку наразі в районах Торецька і Нью-Йорка.
"На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився у Торецьку на двох сусідніх вулицях до вулиці Центральної, про яку ми говорили раніше", – повідомила речниця ЗСУ.
- 8 жовтня військові повідомляли, що окупанти зайшли на східну околицю Торецька. Бої ведуться за кожен під'їзд.
- Станом на 11 жовтня ЗСУ контролюють 40-50% території Торецька, кажуть у МВА.
Дивіться також: Україна втратить Покровськ до кінця 2024 року? — воєнне зведення