ЗСУ заявили про "затишшя перед бурею" в районі Часового Яру: Росія заводить нове поповнення

В зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" найскладніше зараз у районах Торецька і Нью-Йорка. Але ситуація може загостритись і в районі Часового Яру

Часів Яр (Скриншот із відео KRAKEN)

У Силах оборони очікують на посилення російських спроб наступати в районі Часового Яру, хоч зараз там і спостерігається певне затишшя, якщо порівнювати із ситуацією, що була раніше. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

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Вона зазначила, що росіяни не полишають спроб пробити українську оборону в районі Часового Яру.

"Попри те, що там зменшилась кількість штурмів, – за зведеннями Генштабу ви можете прослідкувати, що їх стало трохи менше, – однак ворог заводить нове поповнення на передові позиції. Ми думаємо, що це все-таки затишшя перед бурею і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", – сказала Бобовнікова.

За її словами, найскладніша ситуація на напрямку наразі в районах Торецька і Нью-Йорка.

"На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився у Торецьку на двох сусідніх вулицях до вулиці Центральної, про яку ми говорили раніше", – повідомила речниця ЗСУ.

Мапа: DeepState

8 жовтня військові повідомляли, що окупанти зайшли на східну околицю Торецька. Бої ведуться за кожен під'їзд.

Станом на 11 жовтня ЗСУ контролюють 40-50% території Торецька, кажуть у МВА.

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