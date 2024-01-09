ВСУ: Зима не влияет на боевые действия – только на тактику. РФ тренирует штурмовые группы

Штупун подчеркнул, что промерзшая почва не дает окопаться, а еще сейчас сложнее запускать дроны, что влияет на способность вести артиллерийский огонь

Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на похолодание, боевые действия продолжаются, но на некоторых отрезках фронта наблюдается уменьшение количества атак и обстрелов. При этом россияне продолжают проводить ротации и тренируют свои подразделения, рассказал в эфире телемарафона спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Отвечая на вопрос, как влияют погодные условия на ход боев, он сказал: "Боевые действия продолжаются. Можно сказать, никак [не влияют]. Определенная тактика просто меняется".

Штупун подчеркнул, что из-за нынешних погодных условий осложняется применение дронов на фронте, что, в свою очередь, приводит к уменьшению ударов из артиллерии. Но это касается как артиллерийской активности со стороны оккупантов, так и со стороны ВСУ.

Он также отметил, что не стоит недооценивать врага – у него много подразделений, и среди них есть "достаточно мощные", которые "приносят много хлопот" украинским силам.

"Но в своем большинстве это какие-то новобранцы, обученные на скорую руку. Но их много", – сказал Штупун.

Представитель ВСУ сообщил, что в связи с погодными условиями россияне стали меньше атаковать на некоторых направлениях, так как промерзшая почва не дает окопаться. Кроме того, "очень активным" был декабрь, что тоже повлияло на нынешние действия армии РФ.

"Но мы ко всему готовы, потому что враг тренирует штурмовые группы и пытается менять на свежие те подразделения, которые понесли потери", – сообщил спикер ВСУ.

4 января Штупун предупредил, что российские оккупанты увеличили количество снайперских пар – воинам ВСУ следует быть внимательными.

8 января Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении почти вдвое снизилось количество атак со стороны российских захватчиков и стало меньше артиллерийских обстрелов, что может быть обусловлено похолоданием.

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