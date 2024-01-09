ЗСУ: Зима не впливає на бойові дії – змінюється тільки тактика. РФ тренує штурмові групи

Штупун наголосив, що промерзлий ґрунт не дає окопатись, а ще зараз складніше запускати дрони, що впливає і на здатність вести артилерійський вогонь

Фото: Генштаб ЗСУ

Попри похолодання, бойові дії тривають, але на деяких відтинках фронту спостерігається зменшення кількості атак і обстрілів. Водночас росіяни продовжують проводити ротації і тренують свої підрозділи, розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Відповідаючи на запитання, як загалом впливають погодні умови на перебіг боїв, він сказав: "Бойові дії продовжуються. Можна сказати, ніяк [не впливають]. Певна тактика просто міняється".

Штупун наголосив, що через нинішні погодні умови ускладнюється застосовування дронів на фронті, що, своєю чергою, призводить до зменшення ударів з артилерії. Але це стосується як артилерійської активності з боку окупантів, так і з боку ЗСУ.

Він також зазначив, що не варто недооцінювати ворога – у нього багато підрозділів, і серед них є "досить потужні", які "завдають багато клопоту" українським силам.

"Але в своїй більшості це якісь новобранці, навчені нашвидкуруч. Але їх багато", – сказав Штупун.

Представник ЗСУ повідомив, що у зв’язку із погодними умовами росіяни стали менше атакувати на деяких напрямках, адже промерзлий ґрунт не дає окопатись. Крім того, "дуже активним" був грудень, що теж вплинуло на нинішні дії армії РФ.

"Але ми до всього готові, тому що ворог тренує штурмові групи і намагається міняти на свіжі ті підрозділи, які зазнали втрат", – повідомив речник ЗСУ.

4 січня Штупун попередив, що російські окупанти збільшили кількість снайперських пар - воїнам ЗСУ слід бути уважними.

8 січня Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку майже вдвічі знизилась кількість атак із боку російських загарбників і поменшало артилерійських обстрілів, що може бути зумовлено похолоданням.

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