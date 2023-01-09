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Второй раз россияне до Чернигова не дойдут – командующий ОК "Север"

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 17:58
Второй раз россияне до Чернигова не дойдут – командующий ОК
Виктор Николюк (Фото: ОК Север)

Российские войска не смогут во второй раз дойти до Чернигова. Об этом заявил в понедельник командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк.

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Он заявил, что подразделения, которые держат оборону на севере Украины, готовы дать отпор, если россияне попытаются повторить наступление.

"В настоящее время ситуация контролируемая. Конечно, мы рассматриваем любой вариант развития событий. Но как защитили Чернигов раньше, так защитим и сейчас. А по-простому: не дадим врагу даже дойти до Чернигова", – сказал он в видеокомментарии, которое опубликовала пресс-служба ОК "Север".

Чернигов расположен менее чем в 100 км от российской границы. Во время первого российского наступления в феврале-марте 2022 года город стал непреодолимым препятствием для оккупантов, которые планировали подойти к Киеву с левого берега.

Во время обороны город сильно пострадал. В начале апреля 2022 года россияне отступили от Чернигова.

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Андрій Водяний
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