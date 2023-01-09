Второй раз россияне до Чернигова не дойдут – командующий ОК "Север"

Российские войска не смогут во второй раз дойти до Чернигова. Об этом заявил в понедельник командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк.

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Он заявил, что подразделения, которые держат оборону на севере Украины, готовы дать отпор, если россияне попытаются повторить наступление.

"В настоящее время ситуация контролируемая. Конечно, мы рассматриваем любой вариант развития событий. Но как защитили Чернигов раньше, так защитим и сейчас. А по-простому: не дадим врагу даже дойти до Чернигова", – сказал он в видеокомментарии, которое опубликовала пресс-служба ОК "Север".

Чернигов расположен менее чем в 100 км от российской границы. Во время первого российского наступления в феврале-марте 2022 года город стал непреодолимым препятствием для оккупантов, которые планировали подойти к Киеву с левого берега.

Во время обороны город сильно пострадал. В начале апреля 2022 года россияне отступили от Чернигова.

5 января 2023 года армия Лукашенко объявила о совместных с российскими оккупантами летных маневрах в Беларуси.

Сейчас в РБ находятся до 10 500 российских военных, большинство из них – вдали от границы.

Часть российских военных перебросят из Беларуси на Донбасс и заменят военными третьего армейского корпуса шестой мотострелковой дивизии ВС РФ, говорили в Госпогранслужбе.

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Андрій Водяний

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