Второй тур. Самая высокая явка была в Бердянске и Львове, самая низкая – в Днепре
22.11.2020, 22:35
День выборов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Средняя явка на втором туре выборов мэра в 11 городах составила менее 29,53%, заявили в ЦИК
В Бердянске, Львове и еще четырех городах явка на втором туре выборов мэра была выше 30%, самая низкая явка была в Днепре. Об этом говорится в данных Центрально избирательной комиссии.
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Средняя явка по Украине составила 29,53%, по городам ситуация выглядит так:
Днепр – 23,93%;
Львов – 38,94%;
Николаев – 28,40%;
Полтава – 25,52%;
Ровно – 30,35%;
Черкассы – 26,02%;
Ужгород – 27,94%;
Никополь – 24,20%;
Славянск – 32,40%;
Бердянск – 39,23%;
Дрогобыч – 30,21%.
- По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, действующие мэры победили во Львове (Андрей Садовый, Самопощь) и Черкассах (Анатолий Бондаренко, За будущее).
- Cогласно экзитполу Socis, в Днепре победил действующий мэр Борис Филатов (Пропозиция), а в Ровно - Виктор Шаркизян (Ровно вместе).
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