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Второй тур. Самая высокая явка была в Бердянске и Львове, самая низкая – в Днепре

22.11.2020, 22:35
Второй тур. Самая высокая явка была в Бердянске и Львове, самая низкая – в Днепре - Фото
День выборов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Средняя явка на втором туре выборов мэра в 11 городах составила менее 29,53%, заявили в ЦИК

В Бердянске, Львове и еще четырех городах явка на втором туре выборов мэра была выше 30%, самая низкая явка была в Днепре. Об этом говорится в данных Центрально избирательной комиссии.

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Средняя явка по Украине составила 29,53%, по городам ситуация выглядит так:

Днепр – 23,93%;

Львов – 38,94%;

Николаев – 28,40%;

Полтава – 25,52%;

Ровно – 30,35%;

Черкассы – 26,02%;

Ужгород – 27,94%;

Никополь – 24,20%;

Славянск – 32,40%;

Бердянск – 39,23%;

Дрогобыч – 30,21%.

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Марк Сировой
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