Второй тур во Львове. Синютка поздравил Садового с победой

Кандидат от Евросолидарности Синютка признал поражение. Он говорит, что за него во втором туре выборов проголосовали 83 000 жителей Львова

Кандидат в мэры Львова от Европейской солидарности Олег Синютка поздравил в Facebook действующего мэра Андрея Садового с победой во втором туре выборов.

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"Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТГ", – написал он.

Синютка также поблагодарил 83 000 львовян, которые, по его данным, отдали за него голоса. Сколько голосов набрал Садовый, кандидат от Евросолидарности не уточнил.

Он также заявил, что и в дальнейшем будет "оставаться со Львовом и его жителями".

Вчера в 11 городах Украины прошел второй тур выборов мэра. По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, Садовый набрал 62,8%, а Синютка – 37,2%.

Садовый после оглашения результатов экзитпола сказал, что хочет, чтобы на них посмотрели в штабе оппонента. Синютка экзитполы раскритиковал.

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Марк Сировой

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