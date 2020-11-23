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Второй тур во Львове. Синютка поздравил Садового с победой

23.11.2020, 09:30
Второй тур во Львове. Синютка поздравил Садового с победой - Фото
Олег Синютка (фото - пресс-служба Европейской солидарности)

Кандидат от Евросолидарности Синютка признал поражение. Он говорит, что за него во втором туре выборов проголосовали 83 000 жителей Львова

Кандидат в мэры Львова от Европейской солидарности Олег Синютка поздравил в Facebook действующего мэра Андрея Садового с победой во втором туре выборов.

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"Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общества Львовской ОТГ", – написал он.

Синютка также поблагодарил 83 000 львовян, которые, по его данным, отдали за него голоса. Сколько голосов набрал Садовый, кандидат от Евросолидарности не уточнил.

Он также заявил, что и в дальнейшем будет "оставаться со Львовом и его жителями".

  • Вчера в 11 городах Украины прошел второй тур выборов мэра. По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, Садовый набрал 62,8%, а Синютка – 37,2%.
  • Садовый после оглашения результатов экзитпола сказал, что хочет, чтобы на них посмотрели в штабе оппонента. Синютка экзитполы раскритиковал.

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Марк Сировой
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