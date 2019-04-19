Второй тур выборов. Системных нарушений не зафиксировано – ОПОРА

Фото: ЕРА

Перед вторым туром президентских выборов системных нарушений избирательного законодательства зафиксировано не было. Об этом говорится в отчете общественной сети ОПОРА.

Отмечается, что в апреле избирательная кампания кандидатов имела конкурентный и часто конфликтный характер. Штабы использовали СМИ, соцсети и внешнюю рекламу. Ключевой проблематикой стали дебаты: несмотря на закон и постановление ЦИК, кандидаты решили проводить за счет избирательных фондов, а формат был неизвестным полностью вплоть до дня проведения выборов.

Реклама

Также сообщается, что кандидаты не проводили активной избирательной кампании в регионах.

Процесс и результат формирования состава окружных избирательных комиссий во втором туре был более качественным, отмечает ОПОРА, но ключевым вызовом стало формирования участковых избирательных комиссий из-за недостаточной активности кандидатов по номинированию.

17 апреля общественное движение ЧЕСНО сообщило, сколько кандидаты потратили на кампанию во втором туре.