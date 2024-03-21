Вучич обвинил оппозицию в "воровстве" туалетной бумаги в парламенте – фото

Александар Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербии Александар Вучич обвинил оппозицию в том, что ее представители якобы воруют туалетную бумагу в парламенте для того, чтобы "забросать ею" новоназначенного вчера спикера Анну Брнабич, передает газета INFORMER.

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"Они украли туалетную бумагу из здания парламента и хотели попасть в Ану Брнабич и других сидящих в президиуме", – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что "если это та Сербия, которую оппозиция предлагает обществу, она никогда не придет к власти".

Вместе с тем, лидер оппозиционной партии Свободы и справедливости Драган Джилас, чей представитель Александар Йованович Цута бросил бумагу, заявил в X (Twitter), что его однопартиец ничего не воровал.

"В Уголовном кодексе написано, что для того, чтобы что-то было воровством, недостаточно просто завладеть чужим движимым имуществом, но должен быть умысел получить неправомерную выгоду. Коллега Йованович взял туалетную бумагу, а затем использовал ее по назначению", – сказал парламентарий.

Фото: INFORMER

Фото: INFORMER

1 ноября 2023 года Вучич распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы на 17 декабря.

В столице Сербии Белграде вечером 18 декабря люди вышли на протест с требованием отменить результаты парламентских выборов, на которых победила партия Вучича.