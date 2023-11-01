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Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы

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01.11.2023, 11:24
Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы - Фото
Александар Вучич (Фото - EPA)

Президент Сербии Александар Вучич распустил парламент страны и назначил досрочные выборы на 17 декабря. Об этом сообщает Reuters.

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30 октября правительство Сербии направило Вучичу формальное предложение о роспуске Народной Скупщины и проведении внеочередных выборов в законодательный орган власти.

Ранее Вучич заявлял, что готов "по требованиям общественности" распустить Скупщину и назначить внеочередные парламентские выборы на 17 декабря.

Одновременно пройдут выборы во всех крупных муниципальных образованиях Сербии, так как правительство распустило все органы местного самоуправления.

Сербия пережила серьезный политический кризис в мае 2023 года, когда прошли массовые демонстрации из-за недовольства политикой Вучича, однако в последние месяцы таких выступлений не было. 

Наиболее заметной проблемой администрации Вучича остаются противоречия с Евросоюзом из-за непризнания Сербией независимости Косово и обвинения из Брюсселя в подготовке агрессии против этой страны.     

  • В июле 2022 года Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина.
  • 17 сентября Вучич заявил, что Евросоюз "слишком уж поддерживает" Украину, в то время как Сербия не получает поддержки в ее намерении вступить в ЕС.  

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Сергей Бережной
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