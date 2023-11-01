Вучич розпустив парламент Сербії та призначив дострокові вибори

Президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент країни й призначив дострокові вибори на 17 грудня. Про це повідомляє Reuters.

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30 жовтня уряд Сербії направив Вучичу формальну пропозицію про розпуск Народної Скупщини та проведення позачергових виборів до законодавчого органу влади.

Раніше Вучич заявляв, що готовий "за вимогами громадськості" розпустити Скупщину та призначити позачергові парламентські вибори на 17 грудня.

Одночасно пройдуть вибори у всіх великих муніципальних утвореннях Сербії, оскільки уряд розпустив усі органи місцевого самоврядування.

Сербія пережила серйозну політичну кризу у травні 2023 року, коли пройшли масові демонстрації через невдоволення політикою Вучича, проте в останні місяці таких виступів не було.

Найбільш помітною проблемою адміністрації Вучича залишаються протиріччя з Євросоюзом через невизнання Сербією незалежності Косова та звинувачення з Брюсселя у підготовці агресії проти цієї країни.

У липні 2022 року Вучич заявив, що "пекло чекає на всіх", якщо Захід не прийме вимоги лідера російських окупантів Володимира Путіна.

На думку Вучича, ордер на арешт Путіна "лише продовжить війну".

17 вересня Вучич заявив, що Євросоюз "надто вже підтримує" Україну, тоді як Сербія не отримує підтримки в її намірі вступити до ЄС.

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