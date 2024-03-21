Вучич звинуватив опозицію у "крадіжці" туалетного паперу в парламенті – фото

Александар Вучич (Фото: ЕРА)

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив опозицію в тому, що її представники нібито крадуть туалетний папір у парламенті для того, щоб "закидати ним" новопризначену вчора спікерку Анну Брнабич", передає газета INFORMER.

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"Вони вкрали туалетний папір із приміщення парламенту та хотіли влучити в Ану Брнабич та інших, хто сидів в президії", – сказав Вучич.

Він наголосив, що "якщо це та Сербія, яку опозиція пропонує суспільству, вона ніколи не прийде до влади".

Разом з тим, лідер опозиційної партії Свободи та справедливості Драган Джилас, чий представник Александар Йованович Цута кинув папір, заявив у X (Twitter), що його однопартієць нічого не крав.

"У Кримінальному кодексі написано, що для того, щоб щось було крадіжкою, недостатньо просто заволодіти чужим рухомим майном, але має бути умисел отримати неправомірну вигоду. Колега Йованович взяв туалетний папір, а потім використав його за призначенням", – висловився парламентар.

Фото: INFORMER

Фото: INFORMER

1 листопада 2023 року Вучич розпустив парламент і призначив дострокові парламентські вибори на 17 грудня.

У столиці Сербії Белграді ввечері 18 грудня люди вийшли на протест із вимогою скасувати результати парламентських виборів, на яких перемогла партія Вучича.