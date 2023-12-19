У столиці Сербії Белграді ввечері 18 грудня люди вийшли на протест із вимогою скасувати результати парламентських виборів, на яких перемогла партія президента Александара Вучича. Про те, як це було, розповіли кореспонденти місцевої мультимедійної інформаційної платформи N1.

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На основі 90,2% вибірки соціологічних центрів CeSID/IPSOS, Сербська прогресивна партія (SNS) Вучича набрала 46,3% голосів.

На другому місці була опозиційна лівоцентристська Сербія проти насилля з 23,6%. До цього блоку входять партії, чиї програми базуються на членстві Сербії в Євросоюзі. Її представники одразу звинуватили партію Вучича у "низці порушень".

Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC

"З огляду на те, що понад 40 000 осіб без легального проживання були організовано доставлені до Белграда для підтримки списку СПП, що кардинально змінило електоральну волю громадян Белграда, ми вимагаємо скасування виборів", – заявили в опозиційній коаліції, додавши, що "результати виборів не відображають виборчу волю громадян".

Вучич своєю чергою заявив, що Сербська прогресивна партія перемогла на виборах і що у результатах завжди сумніваються "ті, хто програє".

Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC

Тисячі прихильників сербської опозиції зібралися перед будинком виборчкому у центрі Белграда, закидавши будівлю виборчої комісії яйцями, помідорами та туалетним папером.

Представники опозиції закликали людей вийти на повторний протест ввечері 19 грудня.

Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що оцінка спостерігачів ОБСЄ, яка вказує на "нечесні" вибори, є неприйнятною ситуацією для країни, яка хоче вступити до ЄС.

"Сербія проголосувала. Водночас Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ повідомляє про зловживання адмінресурсом, залякування виборців та випадки купівлі голосів. Це неприйнятно для країни зі статусом кандидата на вступ до ЄС", – йдеться у заяві.

ДОВІДКА Сербія пережила серйозну політичну кризу у травні 2023 року, коли пройшли масові демонстрації через невдоволення політикою Вучича, проте останніми місяцями таких виступів не було. Найпомітнішою проблемою адміністрації Вучича залишаються суперечності з Євросоюзом через невизнання Сербією незалежності Косова та звинувачення з Брюсселя у підготовці агресії проти цієї країни. Сербія пережила серйозну політичну кризу у травні 2023 року, коли пройшли масові демонстрації через невдоволення політикою Вучича, проте останніми місяцями таких виступів не було. Найпомітнішою проблемою адміністрації Вучича залишаються суперечності з Євросоюзом через невизнання Сербією незалежності Косова та звинувачення з Брюсселя у підготовці агресії проти цієї країни.

1 листопада 2023 року Вучич розпустив парламент і призначив дострокові парламентські вибори на 17 грудня.

17 вересня Вучич заявив, що Євросоюз "надто вже підтримує" Україну, тоді як Сербія не отримує підтримки в її намірі вступити до ЄС.

На думку сербського президента, ордер на арешт Путіна "лише продовжить війну".

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