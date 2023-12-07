Схеми: У Сербії зареєстрували філію організації Медведчука Другая Украина – фото

Віктор Медведчук (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

Журналісти проєкту Схеми з посиланням на інформацію з офіційних реєстрів Сербії та Російської Федерації повідомили, що в Сербії зареєстрували філію російської громадської організації Другая Украина, яку після обміну в Росії створив обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук.

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Схеми написали, що керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російське вторгнення.

ДОВІДКА. Драган Станоєвич – проросійський сербський громадський діяч та політик. З червня 2021 року він перебуває під санкціями української Ради нацбезпеки й оборони, відтоді йому заборонений в'їзд в Україну протягом трьох років. Він неодноразово публічно висловлював своє захоплення політикою російського диктатора Володимира Путіна , схвалював позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана , а також підтримував російську військову агресію в Україні, обурювався затриманню Віктора Медведчука Службою безпеки України у 2022 році.

Драган Станоєвич (Фото: Facebook)

Розслідувачі зазначили, що організацію Другая Украина після розширення на Сербію перейменували з "регіонального" у "міжнародний громадський рух".

Також, за даними журналістів, в організації Віктора Медведчука змінився керівник: громадянин Росії Роман Коваленко замінив колишнього ведучого каналу 112 Україна Дениса Жарких.

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За даними з офіційного витягу, сербська філія декларує метою своєї діяльності "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України".

У коментарі Схемам Станоєвич зазначив, що його ідея "не в тому, щоб допомагати Медведчуку, а допомагати українцям, які звертаються".

"Мене засмоктувати у вашу політичну війну не вийде, бо влада тимчасова, а народ вічний, і я роблю все, що можу, саме для народу", – сказав він журналістам.

Він додав, що "ніколи не підтримував жодної агресії", як і не збирається підтримувати українську владу, додали в розслідуванні.

13 січня 2023 року Рада позбавила Медведчука мандата.

11 квітня Медведчука та його дружину Оксану Марченко оголосили в розшук.

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