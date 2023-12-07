Схеми: У Сербії зареєстрували філію організації Медведчука Другая Украина – фото
Журналісти проєкту Схеми з посиланням на інформацію з офіційних реєстрів Сербії та Російської Федерації повідомили, що в Сербії зареєстрували філію російської громадської організації Другая Украина, яку після обміну в Росії створив обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук.
Схеми написали, що керівником підрозділу організації став кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російське вторгнення.
Розслідувачі зазначили, що організацію Другая Украина після розширення на Сербію перейменували з "регіонального" у "міжнародний громадський рух".
Також, за даними журналістів, в організації Віктора Медведчука змінився керівник: громадянин Росії Роман Коваленко замінив колишнього ведучого каналу 112 Україна Дениса Жарких.
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За даними з офіційного витягу, сербська філія декларує метою своєї діяльності "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, Росії та України".
У коментарі Схемам Станоєвич зазначив, що його ідея "не в тому, щоб допомагати Медведчуку, а допомагати українцям, які звертаються".
"Мене засмоктувати у вашу політичну війну не вийде, бо влада тимчасова, а народ вічний, і я роблю все, що можу, саме для народу", – сказав він журналістам.
Він додав, що "ніколи не підтримував жодної агресії", як і не збирається підтримувати українську владу, додали в розслідуванні.
- 13 січня 2023 року Рада позбавила Медведчука мандата.
- 11 квітня Медведчука та його дружину Оксану Марченко оголосили в розшук.
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