Схемы: В Сербии зарегистрировали филиал организации Медведчука Другая Украина – фото
Журналисты проекта Схемы со ссылкой на информацию из официальных реестров Сербии и Российской Федерации сообщили, что в Сербии зарегистрировали филиал российской общественной организации Другая Украина, которую после обмена в России создал обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук.
Схемы написали, что руководителем подразделения организации стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич, публично поддерживающий российское вторжение.
Журналисты отметили, что организацию Другая Украина после расширения на Сербию переименовали из "регионального" в "международное общественное движение".
Также, по данным журналистов, в организации Виктора Медведчука сменился руководитель: гражданин России Роман Коваленко заменил бывшего ведущего канала 112 Украина Дениса Жарких.
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По данным из официальной выписки, сербский филиал декларирует целью своей деятельности "налаживание взаимовыгодного сотрудничества между народами Сербии, России и Украины".
В комментарии Схемам Станоевич отметил, что его идея "не в том, чтобы помогать Медведчуку, а помогать украинцам, которые обращаются".
"Меня засасывать в вашу политическую войну не получится, потому что власть временная, а народ вечен, и я делаю все, что могу, именно для народа", – сказал он журналистам.
- 13 января 2023 года Рада лишила Медведчука мандата.
- 11 апреля Медведчука и его жену Оксану Марченко объявили в розыск.
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