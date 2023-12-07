Схемы: В Сербии зарегистрировали филиал организации Медведчука Другая Украина – фото

Виктор Медведчук (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

Журналисты проекта Схемы со ссылкой на информацию из официальных реестров Сербии и Российской Федерации сообщили, что в Сербии зарегистрировали филиал российской общественной организации Другая Украина, которую после обмена в России создал обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Схемы написали, что руководителем подразделения организации стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич, публично поддерживающий российское вторжение.

СПРАВКА. Драган Станоевич – пророссийский сербский общественный деятель и политик. С июня 2021 года он находится под санкциями украинского Совета нацбезопасности и обороны, с тех пор ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет. Он неоднократно публично выражал свое восхищение политикой российского диктатора Владимира Путина , одобрял позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана , а также поддерживал российскую военную агрессию в Украине, возмущался задержанием Виктора Медведчука Службой безопасности Украины в 2022 году.

Драган Станоевич (Фото: Facebook)

Журналисты отметили, что организацию Другая Украина после расширения на Сербию переименовали из "регионального" в "международное общественное движение".

Также, по данным журналистов, в организации Виктора Медведчука сменился руководитель: гражданин России Роман Коваленко заменил бывшего ведущего канала 112 Украина Дениса Жарких.

Читайте также: "Пленки Медведчука". Верховный суд окончательно отклонил иск Порошенко против Зеленского

По данным из официальной выписки, сербский филиал декларирует целью своей деятельности "налаживание взаимовыгодного сотрудничества между народами Сербии, России и Украины".

В комментарии Схемам Станоевич отметил, что его идея "не в том, чтобы помогать Медведчуку, а помогать украинцам, которые обращаются".

"Меня засасывать в вашу политическую войну не получится, потому что власть временная, а народ вечен, и я делаю все, что могу, именно для народа", – сказал он журналистам.

13 января 2023 года Рада лишила Медведчука мандата.

11 апреля Медведчука и его жену Оксану Марченко объявили в розыск.

Читайте также: Четверо приспешников Медведчука готовили переворот в Украине. Они уже в тюрьме – СБУ