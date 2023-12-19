В Сербии требовали отмены результатов выборов. Как вчера происходили протесты – видео
В столице Сербии Белграде вечером 18 декабря люди вышли на протест с требованием упразднить результаты парламентских выборов, на которых победила партия президента Александара Вучича. О том, как это было, рассказали корреспонденты местной мультимедийной информационной платформы N1.
На основе 90,2% выборки социологических центров CeSID/IPSOS, Сербская прогрессивная партия (SNS) Вучича набрала 46,3% голосов.
На втором месте была оппозиционная левоцентристская Сербия против насилия с 23,6%. В этот блок входят партии, чьи программы базируются на членстве Сербии в Евросоюзе. Ее представители сразу обвинили партию Вучича в ряде нарушений.
"Учитывая, что более 40 000 человек без легального проживания были организованно доставлены в Белград для поддержки списка СПП, что кардинально изменило электоральную волю граждан Белграда, мы требуем отмены выборов", – заявили в оппозиционной коалиции, добавив, что "результаты выборов не отражают избирательную свободу граждан".
Вучич в свою очередь заявил, что Сербская прогрессивная партия победила на выборах и что в результатах всегда сомневаются "проигравшие".
Тысячи сторонников сербской оппозиции собрались перед зданием избиркома в центре Белграда, забросав здание избирательной комиссии яйцами, помидорами и туалетной бумагой.
Представители оппозиции призвали людей выйти на повторный протест вечером 19 декабря.
Министерство иностранных дел Германии заявило, что оценка наблюдателей ОБСЕ, указывающая на "нечестные" выборы, является неприемлемой ситуацией для страны, которая хочет вступить в ЕС.
"Сербия проголосовала. В то же время Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ сообщает о злоупотреблении админресурсом, запугивании избирателей и случаях покупки голосов. Это неприемлемо для страны со статусом кандидата на вступление в ЕС", – говорится в заявлении.
- 1 ноября 2023 года Вучич распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы на 17 декабря.
- 17 сентября Вучич заявил, что Евросоюз "слишком уж поддерживает" Украину, тогда как Сербия не получает поддержки в ее намерении вступить в ЕС.
- По мнению сербского президента, ордер на арест Путина "только продолжит войну".
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