В столице Сербии Белграде вечером 18 декабря люди вышли на протест с требованием упразднить результаты парламентских выборов, на которых победила партия президента Александара Вучича. О том, как это было, рассказали корреспонденты местной мультимедийной информационной платформы N1.

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На основе 90,2% выборки социологических центров CeSID/IPSOS, Сербская прогрессивная партия (SNS) Вучича набрала 46,3% голосов.

На втором месте была оппозиционная левоцентристская Сербия против насилия с 23,6%. В этот блок входят партии, чьи программы базируются на членстве Сербии в Евросоюзе. Ее представители сразу обвинили партию Вучича в ряде нарушений.

Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC

"Учитывая, что более 40 000 человек без легального проживания были организованно доставлены в Белград для поддержки списка СПП, что кардинально изменило электоральную волю граждан Белграда, мы требуем отмены выборов", – заявили в оппозиционной коалиции, добавив, что "результаты выборов не отражают избирательную свободу граждан".

Вучич в свою очередь заявил, что Сербская прогрессивная партия победила на выборах и что в результатах всегда сомневаются "проигравшие".

Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC

Тысячи сторонников сербской оппозиции собрались перед зданием избиркома в центре Белграда, забросав здание избирательной комиссии яйцами, помидорами и туалетной бумагой.

Представители оппозиции призвали людей выйти на повторный протест вечером 19 декабря.

Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC

Министерство иностранных дел Германии заявило, что оценка наблюдателей ОБСЕ, указывающая на "нечестные" выборы, является неприемлемой ситуацией для страны, которая хочет вступить в ЕС.

"Сербия проголосовала. В то же время Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ сообщает о злоупотреблении админресурсом, запугивании избирателей и случаях покупки голосов. Это неприемлемо для страны со статусом кандидата на вступление в ЕС", – говорится в заявлении.

СПРАВКА Сербия пережила серьезный политический кризис в мае 2023 года, когда прошли массовые демонстрации из-за недовольства политикой Вучича, однако в последние месяцы таких выступлений не было. Наиболее заметной проблемой администрации Вучича остаются противоречия с Евросоюзом из-за непризнания Сербией независимости Косово и обвинения из Брюсселя в подготовке агрессии против этой страны. Сербия пережила серьезный политический кризис в мае 2023 года, когда прошли массовые демонстрации из-за недовольства политикой Вучича, однако в последние месяцы таких выступлений не было. Наиболее заметной проблемой администрации Вучича остаются противоречия с Евросоюзом из-за непризнания Сербией независимости Косово и обвинения из Брюсселя в подготовке агрессии против этой страны.

1 ноября 2023 года Вучич распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы на 17 декабря.

17 сентября Вучич заявил, что Евросоюз "слишком уж поддерживает" Украину, тогда как Сербия не получает поддержки в ее намерении вступить в ЕС.

По мнению сербского президента, ордер на арест Путина "только продолжит войну".

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