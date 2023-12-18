Партія президента Вучича перемагає на дострокових парламентських виборах у Сербії

Соціологи кажуть про "низку порушень і процедурних помилок". Зокрема виборці нібито організовано прибували на дільниці та фотографували бюлетені

Александар Вучич (Фото: ЕРА)

На дострокових парламентських виборах у Сербії, які відбулися у неділю, 17 грудня, здобуває перемогу партія президента країни Александара Вучича. Про це повідомляє місцеве видання PTC.

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На основі 90,2% вибірки соціологічних центрів CeSID/IPSOS, Сербська прогресивна партія (SNS) Вучича набрала 46,3% голосів.

На другому місці – опозиційна лівоцентристська Сербія проти насилля з 23,6%. До цього блоку входять партії, чиї програми базуються на членстві Сербії в Євросоюзі.

Третю позицію посідає коаліція Соціалістичної партії Сербії (SPS) з 6,6%. Її колись очолював експрезидент Слободан Мілошевич, що помер у гаазькій в'язниці, потрапивши туди за звинуваченнями у воєнних злочинах під час війни 90-х років у колишній Югославії.

Коаліція NADA отримала 4,9%.

Після оприлюднення попередніх прогнозів, Вучич заявив, що "це абсолютна перемога, і вона робить мене щасливим".

Водночас соціологи кажуть про "низку порушень". Вони стверджують, що виборці організовано прибували на дільниці та фотографували бюлетені. Крім того, були процедурні помилки.

ДОВІДКА Сербія пережила серйозну політичну кризу у травні 2023 року, коли пройшли масові демонстрації через невдоволення політикою Вучича, проте в останні місяці таких виступів не було. Найбільш помітною проблемою адміністрації Вучича залишаються суперечності з Євросоюзом через невизнання Сербією незалежності Косова та звинувачення з Брюсселя у підготовці агресії проти цієї країни. Сербія пережила серйозну політичну кризу у травні 2023 року, коли пройшли масові демонстрації через невдоволення політикою Вучича, проте в останні місяці таких виступів не було. Найбільш помітною проблемою адміністрації Вучича залишаються суперечності з Євросоюзом через невизнання Сербією незалежності Косова та звинувачення з Брюсселя у підготовці агресії проти цієї країни.

1 листопада 2023 року Вучич розпустив парламент і призначив дострокові парламентські вибори на 17 грудня.

17 вересня Вучич заявив, що Євросоюз "надто вже підтримує" Україну, тоді як Сербія не отримує підтримки в її намірі вступити до ЄС.

На думку сербського президента, ордер на арешт Путіна "лише продовжить війну".

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