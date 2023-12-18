Партія президента Вучича перемагає на дострокових парламентських виборах у Сербії
На дострокових парламентських виборах у Сербії, які відбулися у неділю, 17 грудня, здобуває перемогу партія президента країни Александара Вучича. Про це повідомляє місцеве видання PTC.
На основі 90,2% вибірки соціологічних центрів CeSID/IPSOS, Сербська прогресивна партія (SNS) Вучича набрала 46,3% голосів.
На другому місці – опозиційна лівоцентристська Сербія проти насилля з 23,6%. До цього блоку входять партії, чиї програми базуються на членстві Сербії в Євросоюзі.
Третю позицію посідає коаліція Соціалістичної партії Сербії (SPS) з 6,6%. Її колись очолював експрезидент Слободан Мілошевич, що помер у гаазькій в'язниці, потрапивши туди за звинуваченнями у воєнних злочинах під час війни 90-х років у колишній Югославії.
Коаліція NADA отримала 4,9%.
Після оприлюднення попередніх прогнозів, Вучич заявив, що "це абсолютна перемога, і вона робить мене щасливим".
Водночас соціологи кажуть про "низку порушень". Вони стверджують, що виборці організовано прибували на дільниці та фотографували бюлетені. Крім того, були процедурні помилки.
- 1 листопада 2023 року Вучич розпустив парламент і призначив дострокові парламентські вибори на 17 грудня.
- 17 вересня Вучич заявив, що Євросоюз "надто вже підтримує" Україну, тоді як Сербія не отримує підтримки в її намірі вступити до ЄС.
- На думку сербського президента, ордер на арешт Путіна "лише продовжить війну".
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