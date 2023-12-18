Партия президента Вучича побеждает на досрочных парламентских выборах в Сербии
На состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах в Сербии, 17 декабря, одерживает победу партия президента страны Александара Вучича. Об этом сообщает местное издание PTC.
На основе 90,2% выборки социологических центров CeSID/IPSOS, Сербская прогрессивная партия (SNS) Вучича набрала 46,3% голосов.
На втором месте – оппозиционная левоцентристская Сербия против насилия с 23,6%. В этот блок входят партии, чьи программы базируются на членстве Сербии в Евросоюзе.
Третью позицию занимает коалиция Социалистической партии Сербии (SPS) с 6,6%. Ее когда-то возглавлял умерший в гаагской тюрьме экс-президент Слободан Милошевич, попав туда по обвинениям в военных преступлениях во время войны 90-х годов в бывшей Югославии.
Коалиция NADA получила 4,9%.
После обнародования предварительных прогнозов Вучич заявил, что "это абсолютная победа, и она делает меня счастливым".
В то же время социологи говорят о "ряде нарушений". Они утверждают, что избиратели организованно прибывали на участки и фотографировали бюллетени. Кроме того, были процедурные ошибки.
- 1 ноября 2023 Вучич распустил парламент и назначил досрочные парламентские выборы на 17 декабря.
- 17 сентября Вучич заявил, что Евросоюз "слишком уж поддерживает" Украину, тогда как Сербия не получает поддержки в ее намерении вступить в ЕС.
- По мнению сербского президента, ордер на арест Путина "только продолжит войну".
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