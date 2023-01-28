Введены санкции СНБО против 185 компаний и лиц, причастных к перевозке солдат и техники РФ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против юридических и физических лиц, которых РФ использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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Он подчеркнул, что речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине блокируются, имущество будет использовано для обороны Украины.

"И мы будем работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами", – заявил Зеленский.

Он также поблагодарил расследователей, разоблачающих пути, которые использует РФ в попытках обойти санкции.

На сайте президента опубликован указ о новых санкциях. Они введены против 182 компаний из РФ и Беларуси.

Также под санкции попали три предпринимателя из РФ: Сергей Белосохов, Владимир Строк и Валерий Матвеев. Срок действия санкций – 10 лет.

7 января Зеленский ввел санкции против российских артистов, среди которых Петросян, Дюжев и Дугин.

25 января СНБО расширил санкции против Новинского и наместника Лавры Павла.

Оксана Житнюк

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