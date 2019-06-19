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19.06.2019, 07:15

Вятрович объяснил, зачем идет в Раду с партией Порошенко

Вятрович объяснил, зачем идет в Раду с партией Порошенко - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Института национальной памяти считает, что вероятность того, что он останется на посту, очень низка

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что вероятность того, что он останется на посту, очень низка. Возможная потеря должности - один из главных мотивов пойти на выборы в парламент под 25 номером в списке партии пятого президент Петра Порошенко Европейская солидарность, рассказал он Громадському.

"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать", - сказал он.

"Мне кажется, что именно в парламенте я смогу защитить очень много тех достижений, которые мы уже сделали в течение этих пяти лет, и продолжить эту работу", - объяснил Вятрович.

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Теги: Владимир Вятрович, выборы, верховная рада, европейская солидарность
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