Вятрович объяснил, зачем идет в Раду с партией Порошенко

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что вероятность того, что он останется на посту, очень низка. Возможная потеря должности - один из главных мотивов пойти на выборы в парламент под 25 номером в списке партии пятого президент Петра Порошенко Европейская солидарность, рассказал он Громадському.

"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт ликвидировать не будут, так как это может вызвать слишком большое возмущение, зато Вятровича надо убрать", - сказал он.

"Мне кажется, что именно в парламенте я смогу защитить очень много тех достижений, которые мы уже сделали в течение этих пяти лет, и продолжить эту работу", - объяснил Вятрович.