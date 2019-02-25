Выборы-2019. Аваков сообщил о деле против одного из кандидатов

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Начато расследование против одного из кандидатов в президенты Украины, связанное с его залоговой суммой. Об этом во время презентации новой информационно-аналитической системы "Выборы-2019" заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает Укринформ.

"Да, мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц, и потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали", - сказал он.

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Аваков добавил, что как только процессуальные действия будут завершены, следователи и прокуроры скажут об этом публично.

Вчера глава МВД заявил, что правоохранители открыли уже 89 дел и составили 422 протокола по нарушениям во время предвыборной кампании.