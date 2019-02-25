Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.02.2019, 16:36

Выборы-2019. Аваков сообщил о деле против одного из кандидатов

Выборы-2019. Аваков сообщил о деле против одного из кандидатов - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Как только процессуальные действия будут завершены, следователи и прокуроры скажут об этом публично, сказал министр

Реклама
Реклама

Начато расследование против одного из кандидатов в президенты Украины, связанное с его залоговой суммой. Об этом во время презентации новой информационно-аналитической системы "Выборы-2019" заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает Укринформ.

"Да, мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц, и потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали", - сказал он.

Реклама

Аваков добавил, что как только процессуальные действия будут завершены, следователи и прокуроры скажут об этом публично.

Вчера глава МВД заявил, что правоохранители открыли уже 89 дел и составили 422 протокола по нарушениям во время предвыборной кампании.

Отправить:
Распечатать:
Теги: расследование, выборы, кандидат, арсен аваков, дело
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 