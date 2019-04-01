Выборы-2019. Ляшко стоит оштрафовать - Айвазовская

Ольга Айвазовская Фото: пресс-служба

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко, а также одного из губернаторов имеет смысл оштрафовать за то, что они показали свои заполенные бюллетени. Об этом сказала председатель правления ОПОРА Ольга Айвазовская в программе Свобода слова.

Айвазовская сказала, что в большинстве случаев украинцы фотографировали или как-то иначе показывали свои бюллетени, нарушая тайну голосования, не потому что имел место подкуп голосов. По мнению лидера ОПОРЫ, это психологическая особенность украинского избирателя, который считает бюллетень свой собственностью, которую можно продавать, всем показывать и вообще делать с ним все, что захочется.

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Айвазовская призвала украинцев избавляться от этой привычки, поскольку это нарушение закона, а высокопоставленных лиц, допустивших в этот раз такое нарушение - хотя бы оштрафовать.

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