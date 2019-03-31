Выборы-2019. ОПОРА назвала количество нарушений

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По состоянию на 17:00 в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по 17 инцидентам о нарушениях на выборах президента. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

"Два заявления по ст. 125 УК (умышленное телесное повреждение), два по ст. 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права), шесть по ст. 158 УК (фальсификация избирательных документов), одно ст. 296 УК (хулиганство), четыре по ст. 159 УК (нарушение тайны голосования)", - отмечается в сообщении.

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Общее количество зафиксированных сообщений о заминировании – 15, девять из них были на избирательных участках.

По состоянию на 17:00 в Нацполицию поступило уже 1360 заявлений и сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.

Ранее сегодня в МВД сообщили, что, по состоянию на 15:00, в полицию поступило 649 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

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