Выборы-2019. Полиция открыла более 20 дел

Фото: mvs.gov.ua

Полиция расследует 21 уголовное производство, связанное с нарушением избирательного законодательства. Большинство из них касается нарушений в проведении предвыборной кампании. Об этом сообщил замначальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает пресс-служба МВД.

Замначальника ГСУ уточнил, что среди открытых производств 8 связаны с нарушением избирательного законодательства: из них пять - за подкуп избирателей, по одному - за препятствование работе избирательной комиссии; за предоставление ложных сведений или фальсификацию избирательных документов и за нарушение порядка финансирования.

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Кроме того, в реестр внесены сведения по 13 фактам, связанным с проведением предвыборной кампании. Из них 9 уголовных производств за хулиганство; два за препятствование деятельности журналистов; по одному - за нарушение неприкосновенности частной жизни и за превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

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