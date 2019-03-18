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18.03.2019, 11:44

Выборы-2019: в полиции сказали, где чаще зафиксированы нарушения

Выборы-2019: в полиции сказали, где чаще зафиксированы нарушения - Фото
Иллюстративное фото

По данным полиции, в основном факты связаны с незаконной агитацией

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Больше всего полиция выявила нарушений, связанных с избирательным процессом, в Киеве - 413 фактов, Днепропетровской области - 329 и 205 - в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

За последние сутки в полицию поступило 45 заявлений и сообщений, с начала предвыборной кампании - 3305.

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В основном факты связаны с незаконной агитацией (1860), подкупом избирателей (449), хулиганством (246) и повреждением имущества (87).

Всего с начала предвыборной кампании полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по 175 фактам совершения действий, которые имеют признаки уголовных преступлений.

73 уголовных производства касаются нарушений избирательного законодательства, а еще 102 уголовных производства – связаны с проведением избирательной кампании. Составлен 569 административных протоколов.

17 марта два сообщения - относительно хулиганских действий - поступили в дежурную часть полиции Киева. Открыты уголовные производства по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

17 марта 2019 года сотрудники полиции проводили проверку обстоятельств предоставления бесплатных билетов студентам высших учебных заведений Северодонецка на концерт артистов, посещавших город в рамках гастрольного тура.

 

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Теги: полиция, нарушения, агитация, выборы-2019
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