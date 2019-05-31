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31.05.2019, 21:10

Выборы и военные: у Зеленского рассказали о новом законопроекте

Выборы и военные: у Зеленского рассказали о новом законопроекте - Фото
Владимир Зеленский в зоне ООС (фото - president.gov.ua)

Президент предложил парламенту законодательно закрепить создание спецучастков для голосования в местах временной дислокации воинских частей

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Предлагается закрепить в законе о выборах народных депутатов положение о возможности образования в исключительных случаях Центральной избирательной комиссией по представлению министерства обороны специальных избирательных участков в местах временной дислокации военных частей (подразделений, органов) Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами военных формирований, выполняющих задачи по назначению вне мест постоянной дислокации. Речь идет прежде всего о воинских частях в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что проект закона разработан в связи с назначением на 21 июля 2019 года внеочередных выборов в Верховную Раду.

Ранее сегодня во время встречи с главами МИД Швеции и Польши Зеленский заявил, что выступает за сохранение санкций против России, пока украинские территории не будут полностью возвращены. 

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, ВСУ, верховная рада, Донбасс
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