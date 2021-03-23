Выборы мэра Харькова пройдут в октябре – проект постановления Рады
23.03.2021, 11:34
Игорь Терехов (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)
Верховная Рада планирует назначить выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года. Проект постановления опубликован на сайте парламента.
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Документ зарегистрирован комитетом по государственной власти и местному самоуправлению.
"Назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года", – говорится в проекте постановления.
- 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений после COVID-19.
- Сейчас его обязанности выполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.
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