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Выборы мэра Харькова пройдут в октябре – проект постановления Рады

23.03.2021, 11:34
Выборы мэра Харькова пройдут в октябре – проект постановления Рады - Фото
Игорь Терехов (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)

Верховная Рада планирует назначить выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года. Проект постановления опубликован на сайте парламента.

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Документ зарегистрирован комитетом по государственной власти и местному самоуправлению.

"Назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года", – говорится в проекте постановления.

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Денис Юдин
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Харьков выборы мэра верховная рада
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