Выборы по-новому. Как будет выглядеть бюллетень с открытыми списками – фото

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Профильный комитет Верховной Рады утвердил новую форму бюллетеня для голосования на местных выборах по открытым спискам. Об этом сообщил в Facebook нардеп Слуги народа Дмитрий Гурин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На бланке будет два столбика для отметок избирателя. В левой клетке украинец сможет проголосовать за партию. В правой же можно проголосовать за конкретного кандидата от партии: для этого необходимо написать его номер из списка, расположенного в правой крайней колонке. Если нардеп наберет 5% от квоты, то это поможет ему подняться в партийном списке.

На опубликованном нардепом бланке-примере почему-то уже поставлена галочка за Слугу народа.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Также, отмечает Гурин, был снижен барьер для кандидатов по открытым спискам. Теперь для того, чтобы подняться в партийном рейтинге, ему необходимо получить 5% голосов от квоты, а не 25% как это предлагалось изначально.

"(Например, - ред.) кандидатку Елену поставили на пятое место (в списке партии, - ред.), но она провела суперуспешную кампанию и собрала за себя 1000 голосов - но это только 20% от цены мандата, до 25% она не дотянула (1250 голосов). При барьере 25% Елена не участвует в рейтинговании (так как набрала 20%) - и в совет входит Николай, который ничего не делал и собрал 50 голосов, однако кум его поставил на первое место в окружном списке", - объяснил снижение барьера на примере условных кандидатов нардеп.

28 декабря 2019 года президент подписал новый Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой 11 июля.

6 апреля глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что местные выборы состоятся в срок - 25 октября, несмотря на карантин и урезанный бюджет.

Александр Корниенко заявил, что местные выборы состоятся в срок - 25 октября, несмотря на карантин и урезанный бюджет. В начале мая Корниенко говорил, что пакет изменений в Избирательный кодекс планируется принять "где-то до конца июня".

Читайте также: В Слуге народа заявили об отсутствии предпосылок для проведения досрочных выборов в Раду

Фото - Дмитро Гурін/Facebook