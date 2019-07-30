Выборы. Помещения округа №50 в Покровске взяли под охрану полиции

Бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По решению окружной избирательной комиссии здание, где находится избирательная документация округа №50 в Покровске, передали под охрану полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Отмечается, что полиция будет обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии. В данный момент нарушений публичной безопасности и правопорядка не допущено.

Сообщается, что сегодня комиссия не работает. Сохранность избирательной документации обеспечивают подразделения полиции.

По данным полиции, возле ОИК №50 продолжают находиться граждане, которые выражают недоверие к результатам выборов. Нарушений общественного порядка нет.

На месте дежурят группа реагирования и следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции, которые реагируют на обращения граждан.

Доступ в помещение будет открыт, когда комиссия возобновит свою работу.

Победу на мажоритарном округе №50 в Покровске Донецкой области одержал кандидат Оппозиционного блока Руслан Требушкин - мэр этого города. По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов он получил 30,29%, тогда как его соперник - самовыдвиженец Андрей Аксенов - 29,97%. Разрыв между первым и вторым местом составил всего 206 голосов.

23 июля в Покровске у здания ОИК произошли столкновения между симпатиками обоих кандидатов после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах. В город направили спецназ МВД, после чего ситуацию удалось взять под контроль - подсчет голосов продолжился.