Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.04.2019, 07:26

Выборы президента: обнародованы данные подсчета более 40% голосов

Выборы президента: обнародованы данные подсчета более 40% голосов - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У шоумена Зеленского сейчас чуть более 30% голосов, действующий гарант Порошенко набирает пока менее 17%, а у Тимошенко - в районе 13%

Реклама
Реклама

Центризбирком обработал 42,73% протоколов. На табло ЦИК по состоянию на 07:25 утра 1 апреля высвечены такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,23% голосов;
- действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 16,63%;
- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,11%.

Реклама

Нажмите, чтобы увеличить:

Так как никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, цик, выборы-2019, подсчет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 