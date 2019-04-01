Выборы президента: обнародованы данные подсчета более 40% голосов

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центризбирком обработал 42,73% протоколов. На табло ЦИК по состоянию на 07:25 утра 1 апреля высвечены такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,23% голосов;

- действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 16,63%;

- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,11%.

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Так как никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов.

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