Выборы прошли две недели назад, а главу ОТГ от Слуги народа уже подозревают в коррупции

О задержании выдвиженца от Слуги народа сообщили в Офисе президента

На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного от партии Слуга народа голову Воловецкой объединенной территориальной громады (ОТГ) Михаила Попелича по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

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Там отметили, что "привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять".

Местные выборы прошли в Украине 25 октября.

По информации ЦИК, Попелич родился 05.11.1978 г, образование высшее, беспартийный, ранее он уже возглавлял Воловецкий поселковый совет и сейчас избран повторно.

Сегодня управление СБУ в Закарпатской области сообщило о разоблачении главы одной из ОТГ на коррупции в ремонтно-дорожной отрасли. Там не уточнили, о ком именно речь.

По данным СБУ, чиновник требовал деньги от победителя тендера на проведение ремонта местных дорог. Размер взятки составил 10% от суммы ранее заключенного с подрядчиком договора, уточнили в Службе безопасности.

В случае отказа чиновник угрожал предпринимателю не подписать акты выполненных работ. Для передачи "отката" он привлек своего знакомого в качестве посредника, сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Открыто дело по ч.3 ст. 368 (Получение взятки) УК. Решается вопрос об объявлении подозрения.

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Вадим Ребрина

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