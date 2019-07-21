Выборы. ЦИК опубликовала финальные данные по явке

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Явка избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду по результатам подсчетов в 187 округах составляет 49,84%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией.

По данным на настоящий момент, активнее всего голосовали в Черниговской области – 54,79%. Наименее активно – в Закарпатской области, 41,15%.

По состоянию на 16:00, явка избирателей составляла 36,5%. По состоянию на 12:00, явка избирателей составляла 17,8%. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и закрылись в 20:00.

Cоциологи опубликовали данные национального экзитпола досрочных парламентских выборов по состоянию на 20:00. Голоса избирателей распределились следующим образом: Слуга народа - 44,2%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 11,4%; Европейская солидарность - 8,8%; Батькивщина – 7,4%; Голос - 6,5%.

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