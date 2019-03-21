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21.03.2019, 14:57

Выборы. В Донбассе боевики готовят антиукраинские акции - ГУР

Выборы. В Донбассе боевики готовят антиукраинские акции - ГУР - Фото
Луганск (фото - LIGA.net)

По данным украинской разведки, антиукраинские акции в ОРЛО запланированы на 31 марта 2019 года

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Российские оккупационные администрации активизировали меры по недопущению к участию в голосовании на выборах президента Украины проукраински настроенных жителей временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

По данным украинской разведки, с гражданами, подозреваемыми в проукраинских взглядах, сотрудники так называемых республиканских органов внутренних дел проводят "профилактические беседы" и рекомендуют воздержаться от выезда на подконтрольную Украине территорию в период голосования.

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В ГУР уточнили, что на пунктах пропуска уже введены усиленные меры по проверке граждан Украины, которые пересекают линию разграничения.

"31 марта российскими пропагандистами готовится проведение масштабных массовых антиукраинских мероприятий (собрания трудовых коллективов, митинги и другие мероприятия) с привлечением большого количества местных жителей, обязательную явку которых должны обеспечить российские оккупационные администрации", - уточняется в сообщении.

17 марта 2019 года источники LIGA.net сообщали, что боевики запугивают местных жителей временно оккупированного Луганска накануне проведения выборов президента, которые пройдут 31 марта 2019 года.

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Теги: Луганск, гур, выборы-2019, митинги
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