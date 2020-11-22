Выборы. В Николаеве действующий мэр побеждает кандидата от ОПЗЖ – подсчет Пропозиции

По данным подсчета Пропозиции, Сенкевич набирает более 60% во втором туре выборов мэра Николаева

В Николаеве на втором туре выборов побеждает действующий городской глава Александр Сенкевич, который избирался от партии Пропозиция. Такие результаты параллельного подсчета голосов опубликовала в Facebook николаевская ячейка Пропозиции.

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В партии заявили, что подсчитали 91% протоколов и получила такие результаты:

Александр Сенкевич – 60,81%;

Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 39,19%.

По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, действующие мэры победили во Львове (Андрей Садовый, Самопощь) и Черкассах (Анатолий Бондаренко, За будущее).

Cогласно экзитполу Socis, в Днепре победил действующий мэр Борис Филатов (Пропозиция), а в Ровно - Виктор Шаркизян (Ровно вместе).

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Марк Сировой

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