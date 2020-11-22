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Выборы. В Николаеве действующий мэр побеждает кандидата от ОПЗЖ – подсчет Пропозиции

22.11.2020, 22:50
Выборы. В Николаеве действующий мэр побеждает кандидата от ОПЗЖ – подсчет Пропозиции - Фото
Александр Сенкевич (фото - Александр Сенкевич, Facebook)

По данным подсчета Пропозиции, Сенкевич набирает более 60% во втором туре выборов мэра Николаева

В Николаеве на втором туре выборов побеждает действующий городской глава Александр Сенкевич, который избирался от партии Пропозиция. Такие результаты параллельного подсчета голосов опубликовала в Facebook николаевская ячейка Пропозиции.

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В партии заявили, что подсчитали 91% протоколов и получила такие результаты:

Александр Сенкевич – 60,81%;

Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 39,19%.

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Марк Сировой
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