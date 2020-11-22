Выборы. В Николаеве действующий мэр побеждает кандидата от ОПЗЖ – подсчет Пропозиции
22.11.2020, 22:50
Александр Сенкевич (фото - Александр Сенкевич, Facebook)
По данным подсчета Пропозиции, Сенкевич набирает более 60% во втором туре выборов мэра Николаева
В Николаеве на втором туре выборов побеждает действующий городской глава Александр Сенкевич, который избирался от партии Пропозиция. Такие результаты параллельного подсчета голосов опубликовала в Facebook николаевская ячейка Пропозиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В партии заявили, что подсчитали 91% протоколов и получила такие результаты:
Александр Сенкевич – 60,81%;
Владислав Чайка (ОПЗЖ) – 39,19%.
- По данным экзитпола Liberty Report, проведенного по заказу студии Савика Шустера, действующие мэры победили во Львове (Андрей Садовый, Самопощь) и Черкассах (Анатолий Бондаренко, За будущее).
- Cогласно экзитполу Socis, в Днепре победил действующий мэр Борис Филатов (Пропозиция), а в Ровно - Виктор Шаркизян (Ровно вместе).
Читайте также: Второй тур во Львове. Садовый и Синютка отреагировали на результаты экзитполов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев • ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии