Выборы в Польше: кандидаты будут спекулировать на Волынской трагедии – польский аналитик

Почему польские политики часто обращаются к трагическим периодам истории в отношениях с Украиной – объясняет Дариуш Матерняк

Визит польского главы МИД Радослава Сикорского в Киев и его встреча с украинским коллегой Андреем Сибигой (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

В Польше в мае 2025 года состоятся президентские выборы, и тема украинско-польской истории, в том числе Волынской трагедии, обязательно окажется в центре кампании кандидатов. Ведь пост главы государства связан с внешней политикой. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net говорит руководитель центра исследований "Польша-Украина" Дариуш Матерняк.

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Соперником премьера Дональда Туска от господствующей либеральной Гражданской коалиции (ГК) на выборах президента будет кандидат от правой партии Право и справедливость (ПиС), позиционирующей себя как единственной, заботящаяся о польских исторических интересах.

Кандидаты от крайних партий, таких как Конфедерация, также попытаются собрать голоса на популистских и антиукраинских лозунгах, считает Матерняк. Такое уже было во время избирательной кампании 2023-го и не имело успеха – Конфедерация получила всего 7% голосов и 18 мандатов в 460-местном Сейме. Но крайние силы не сделали выводов.

Политики – не только крайние – поняли, что тема вызывает эмоции в обществе. Так что можно использовать ее в борьбе за избирателей, добавляет Матерняк.

"К сожалению, в Польше внешняя политика почти всегда была второстепенной по отношению к внутренней. Использовалась как элемент политической борьбы. Особенно во время правления ПиС. Сейчас таких акций меньше, но тоже есть", – говорит аналитик.