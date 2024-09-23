Выборы в Польше: кандидаты будут спекулировать на Волынской трагедии – польский аналитик
В Польше в мае 2025 года состоятся президентские выборы, и тема украинско-польской истории, в том числе Волынской трагедии, обязательно окажется в центре кампании кандидатов. Ведь пост главы государства связан с внешней политикой. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net говорит руководитель центра исследований "Польша-Украина" Дариуш Матерняк.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Соперником премьера Дональда Туска от господствующей либеральной Гражданской коалиции (ГК) на выборах президента будет кандидат от правой партии Право и справедливость (ПиС), позиционирующей себя как единственной, заботящаяся о польских исторических интересах.
Кандидаты от крайних партий, таких как Конфедерация, также попытаются собрать голоса на популистских и антиукраинских лозунгах, считает Матерняк. Такое уже было во время избирательной кампании 2023-го и не имело успеха – Конфедерация получила всего 7% голосов и 18 мандатов в 460-местном Сейме. Но крайние силы не сделали выводов.
Политики – не только крайние – поняли, что тема вызывает эмоции в обществе. Так что можно использовать ее в борьбе за избирателей, добавляет Матерняк.
"К сожалению, в Польше внешняя политика почти всегда была второстепенной по отношению к внутренней. Использовалась как элемент политической борьбы. Особенно во время правления ПиС. Сейчас таких акций меньше, но тоже есть", – говорит аналитик.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава поддерживает евроинтеграцию Украины, но у нее есть "свои требования" к Киеву, сообщает RMF 24.
- МИД Польши в ближайшие месяцы планирует использовать стремление Украины к вступлению в ЕС как рычаг влияния на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии, пишет Onet со ссылкой на собеседников в ведомстве. С января 2025 года Польша будет председательствовать в Совете ЕС, что даст ей важную роль в переговорах по вопросу членства Украины в блоке.