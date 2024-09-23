Вибори у Польщі: кандидати спекулюватимуть на Волинській трагедії – польський аналітик
У Польщі у травні 2025 року відбудуться президентські вибори, і тема українсько-польської історії, зокрема Волинської трагедії, обов’язково опиниться у центрі кампанії кандидатів. Адже пост глави держави пов’язаний із зовнішньою політикою. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net каже керівник центру досліджень "Польща-Україна" Даріуш Матерняк.
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Суперником прем'єра Дональда Туска від панівної ліберальної Громадянської коаліції (ГК) на виборах президента буде кандидат від правої партії Право і справедливість (ПіС), яка позиціює себе як єдина, хто дбає про польські історичні інтереси.
Кандидати від крайніх партій, як-от Конфедерація, також спробують зібрати голоси на популістських і антиукраїнських гаслах, вважає Матерняк. Таке вже було під час виборчої кампанії 2023-го й не мало успіху – Конфедерація отримала лише 7% голосів і 18 мандатів у 460-місному Сеймі. Але крайні сили не зробили висновків.
Політики – не лише крайні – зрозуміли, що тема викликає емоції у суспільстві. Тож можна використати її в боротьбі за виборців, додає Матерняк.
"На жаль, у Польщі зовнішня політика майже завжди була другорядною щодо внутрішньої. Використовувалася як елемент політичної боротьби. Особливо під час урядування ПіС. Зараз таких акцій менше, але теж є", – каже аналітик.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава підтримує євроінтеграцію України, але у неї є "свої вимоги" до Києва, повідомляє RMF 24.
- МЗС Польщі у найближчі місяці планує використовувати прагнення України до вступу в ЄС як важіль впливу на Київ у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, пише Onet з посиланням на співрозмовників у відомстві. З січня 2025 року Польща головуватиме у Раді ЄС, що дасть їй важливу роль у переговорах щодо членства України в блоці.