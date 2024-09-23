Вибори у Польщі: кандидати спекулюватимуть на Волинській трагедії – польський аналітик

Чому польські політики часто звертаються до трагічних періодів історії у відносинах з Україною – пояснює Даріуш Матерняк

Візит польського глави МЗС Радослава Сікорського до Києва та його зустріч з українським колегою Андрієм Сибігою (Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)

У Польщі у травні 2025 року відбудуться президентські вибори, і тема українсько-польської історії, зокрема Волинської трагедії, обов’язково опиниться у центрі кампанії кандидатів. Адже пост глави держави пов’язаний із зовнішньою політикою. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net каже керівник центру досліджень "Польща-Україна" Даріуш Матерняк.

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Суперником прем'єра Дональда Туска від панівної ліберальної Громадянської коаліції (ГК) на виборах президента буде кандидат від правої партії Право і справедливість (ПіС), яка позиціює себе як єдина, хто дбає про польські історичні інтереси.

Кандидати від крайніх партій, як-от Конфедерація, також спробують зібрати голоси на популістських і антиукраїнських гаслах, вважає Матерняк. Таке вже було під час виборчої кампанії 2023-го й не мало успіху – Конфедерація отримала лише 7% голосів і 18 мандатів у 460-місному Сеймі. Але крайні сили не зробили висновків.

Політики – не лише крайні – зрозуміли, що тема викликає емоції у суспільстві. Тож можна використати її в боротьбі за виборців, додає Матерняк.

"На жаль, у Польщі зовнішня політика майже завжди була другорядною щодо внутрішньої. Використовувалася як елемент політичної боротьби. Особливо під час урядування ПіС. Зараз таких акцій менше, але теж є", – каже аналітик.