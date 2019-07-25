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Выборы в Раду. Определились еще 10 нардепов-мажоритарщиков

Выборы в Раду. Определились еще 10 нардепов-мажоритарщиков - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
25.07.2019, 11:05

По данным ЦИК, обработка протоколов продолжается в семи округах

По предварительным результатам выборов в Верховную Раду вчера, 24 июля, определились победители нардепы- мажоритарщики еще в 10 округах. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Таким образом, уже известны народные депутаты-мажоритарщики в 192 округах из 199.

В Донецкой области на 52 округе победу одержал  - Евгений Яковенко (Батькивщина), Житомирской на 66 округе - Татьяна Грищенко набрала (Слуга народа), Закарпатской на 70 округе победил Михаил Лаба (Слуга народа), Ивано-Франковской области 86 округе - Александр Матусевич (Слуга народа), Киевской области 96 округ - Ольга Смаглюк-Василевская (Слуга народа), 98 округе - Сергей Бунин (Слуга народа), Кировоградской на 100 округе - Игорь Мурдий (Слуга народа), Луганской 107 округе - Александр Сухов (Оппозиционная платформа/за життя), Полтавской  148 округе - Анастасия Ляшенко (Слуга народа), Черновицкой 204 округе - Валерий Божик (Слуга народа).

Обработка протоколов пока идет еще в семи округах.

10 июля 2019 года движение ЧЕСНО опубликовало инфографику, ответив на вопрос, кем работают кандидаты-мажоритарщики на досрочных выборах в Верховную Раду. 

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