"Выбрана следующая точка". Россияне пытаются развить наступление возле Тернов

Россиянам не удалось прорвать оборону украинских войск у Синьковки, поэтому они начали искать слабину в новом месте

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Россияне в течение последней недели изменили фокус атак на Лимано-Купянском направлении. Им не удалось прорвать фронт у Синьковки, поэтому теперь они пробуют это делать южнее – возле Тернов, рассказал в эфире единого телемарафона в воскресенье представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

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"У врага [возле Синьковки] нет успехов уже достаточно долгое время. Такое мы видели и раньше вблизи Новоегоровки, например. Этот населенный пункт был на слуху в начале осени 2023 года. Поняв, что они не могут развить наступление, пытаются перебросить силы. Выбрана следующая точка – в течение последней недели они атакуют в районе Тернов и Ямполевки", — сказал Евлаш.

По его словам, в район Тернов перебрасывают российские резервы, они активизировали авиационные удары с использованием вертолетов Ка-52.

Возле Синьковки россияне начали окапываться и перегруппироваться.

На Бахмутском направлении, по словам Евлаша, "основные усилия [противника] прикованы к Временному Яру".