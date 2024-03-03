"Выбрана следующая точка". Россияне пытаются развить наступление возле Тернов
Россияне в течение последней недели изменили фокус атак на Лимано-Купянском направлении. Им не удалось прорвать фронт у Синьковки, поэтому теперь они пробуют это делать южнее – возле Тернов, рассказал в эфире единого телемарафона в воскресенье представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
"У врага [возле Синьковки] нет успехов уже достаточно долгое время. Такое мы видели и раньше вблизи Новоегоровки, например. Этот населенный пункт был на слуху в начале осени 2023 года. Поняв, что они не могут развить наступление, пытаются перебросить силы. Выбрана следующая точка – в течение последней недели они атакуют в районе Тернов и Ямполевки", — сказал Евлаш.
По его словам, в район Тернов перебрасывают российские резервы, они активизировали авиационные удары с использованием вертолетов Ка-52.
Возле Синьковки россияне начали окапываться и перегруппироваться.
На Бахмутском направлении, по словам Евлаша, "основные усилия [противника] прикованы к Временному Яру".
- В течение 2 марта, по данным Генштаба, Силы обороны на Лиманском направлении отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.