"Вибрана наступна точка". Росіяни намагаються розвинути наступ біля Тернів

Росіянам не вдалося прорвати оборону українських військ біля Синьківки, тому вони почали шукати слабину в новому місці

Фото: 93-а ОМБр Холодний Яр

Росіяни протягом останнього тижня змінили фокус атак на Лимано-Куп'янському напрямку. Їм не вдалося прорвати фронт біля Синьківки, тому тепер вони намагаються це робити південніше – біля Тернів, розказав в ефірі єдиного телемарафону в неділю речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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"Ворог не має [біля Синьківки] успіхів уже досить довгий час. Таке ми бачили й раніше поблизу Новоєгорівки, наприклад. Цей населений пункт був на слуху на початку осені 2023 року. Зрозумівши, що вони не можуть розвинути наступ, намагаються перекинути сили. Вибрана наступна точка – протягом останнього тижня вони атакують в районі Тернів і Ямполівки", – сказав Євлаш.

За його словами, до Тернів перекидають російські резерви, вони активізували авіаційні удари з використанням гелікоптерів Ка-52.

Біля Синьківки росіяни почали окопуватися та перегруповуватися.

На Бахмутському напрямку, за словами Євлаша, "основні зусилля [противника] прикуті до Часового Яру".