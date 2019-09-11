"Выданы безосновательно". Зеленский лишил рангов людей Порошенко

Владимир Зеленский (скриншот)

Президент Владимир Зеленский лишил народных депутатов прежнего и нынешнего созывов Верховной Рады Владимира Арьева и Артура Герасимова дипломатических рангов, которые им присвоил пятый президент Петр Порошенко.

Соответствующий указ №680/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Отменить как такие, что выданы безосновательно: указ президента от 18 мая 2019 года №275 о присвоении дипломатических рангов в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В. Арьеву и А. Герасимову; указ президента от 19 мая 2019 года №298 о присвоении дипломатического ранга", - говорится в тексте указа Зеленского.

Около 10:00 утра Арьев выложил фото на фоне самолета и написал у себя в Facebook, что вылетает в ЕС, так как спикер Рады Дмитрий Разумков подписал его командировку на заседание комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации. Спустя несколько минут после этого появился указ Зеленского. В каком ранге теперь будет на заседании в ПАСЕ Арьев - неизвестно.

Арьев и Герасимов входят во фракцию Европейская солидарность.

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18 мая 2019 года ранг чрезвычайного и полномочного посла был присвоен главе Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа при Порошенко Арьеву и главе постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ при Порошенко Герасимову. Оба на то время были нардепами фракции БПП.

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