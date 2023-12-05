Выезд нардепа от ОПЗЖ за рубеж: расследуется служебный подлог

Виталий Борт (Фото - comments.ua)

Генеральная прокуратура сообщила, что еще 27 октября 2023 года открыла досудебное расследование по факту совершения действующим народным депутатом служебного подлога.

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Как сообщается, Генеральным прокурором 27 октября 2023 внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по факту совершения служебного подлога народным депутатом Украины.

По данным следствия, депутат дважды выезжал за границу якобы в командировку в страну Европейского Союза в апреле и июле 2023 года. В ходе уголовного производства устанавливаются факты пребывания нардепа за границей в разных странах мира за пределами срока своих командировок.

Одновременно Госбюро расследований заявило, что расследует поездки за границу нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ, как подозревает служба, по подложным документам. Подозреваемый дважды выезжал в Венгрию – с 12 по 14 апреля и с 3 по 5 июля 2023 года, – после чего продолжал находиться за границей и по частным делам посещал Венгрию, Турцию, США, Австрию, Германию, Италию и Францию.

Проверяется информация о внесении народным депутатом Украины в документы о командировках за границу ложных сведений о сроке, целях и странах командировки.

5 декабря Схемы опубликовали сюжет о том, что нардеп от ОПЗЖ Виталий Борт пробыл в "трехдневных" командировках в Венгрии два месяца, а с начала полномасштабного вторжения РФ он восемь раз выезжал за границу суммарно на 207 дней.

16 января 2014 года Борт голосовал за "диктаторские законы".

В апреле 2014-го, когда Макеевский горсовет, который уже был захвачен сепаратистами, принял решение о незаконном референдуме, присутствовавший на сессии Борт пообещал "на своем уровне помогать ввести этот процесс в законодательное поле".

По результатам парламентских выборов 2019 года, Борт прошел в Раду по списку ОПЗЖ.

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