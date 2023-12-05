Виїзд нардепа від ОПЗЖ за кордон: розслідується службове підроблення

Віталій Борт (Фото - comments.ua)

Генеральна прокуратура повідомила, що ще 27 жовтня 2023 року почала досудове розслідування за фактом вчинення чинним народним депутатом службового підроблення.

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Як повідомляється, генеральним прокурором 27 жовтня 2023 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за фактом скоєння службового підроблення народним депутатом України.

За даними слідства, депутат двічі виїжджав за кордон нібито у відрядження до країни Європейського Союзу у квітні та липні 2023 року. У ході кримінального провадження встановлюються факти перебування нардепа за кордоном у різних країнах світу за межами терміну своїх відряджень.

Водночас Держбюро розслідувань заявило, що розслідує поїздки за кордон нардепа від забороненої партії ОПЗЖ, як підозрює служба, за підробленими документами. Нардеп двічі виїжджав до Угорщини – з 12 до 14 квітня та з 3 до 5 липня 2023 року, – після чого продовжував перебувати за кордоном та у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію та Францію.

Перевіряється інформація про внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей про термін, цілі та країни відрядження.

5 грудня Схеми опублікували матеріал про те, що нардеп від ОПЗЖ Віталій Борт пробув у "триденних" відрядженнях в Угорщині два місяці, а з початку повномасштабного вторгнення РФ він вісім разів виїжджав за кордон загалом на 207 днів.

16 січня 2014 року Борт голосував за "диктаторські закони".

У квітні 2014-го, коли Макіївська міськрада, яка вже була захоплена сепаратистами, ухвалила рішення про незаконний референдум, присутній на сесії Борт пообіцяв "на своєму рівні допомагати ввести цей процес у законодавче поле".

За результатами парламентських виборів 2019, Борт пройшов до Ради за списком ОПЗЖ.

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