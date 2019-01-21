"Выхода не будет": Филарет рассказал, как лавры перейдут в ПЦУ

Патриарх Филарет (фото: EPA)

Бог создаст условия, при которых братии Киево-Печерской и Почаевской лавр придется собраться и совместно заявить о переходе в новообразованную ПЦУ. Об этом ТСН рассказал почетный патриарх Филарет.

"Насилие отбрасываем сразу, только законные методы. Бог создаст условия, и им придется это сделать", - рассказал патриарх.

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По его словам, переходу лавр в ПЦУ поспособствует принятый на днях закон в Раде.

"Они должны будут перерегистрироваться в Российскую православную церковь, но они не захотят, и тогда у них не будет прав юридического лица. А не будет прав - лишатся много чего", - добавил Филарет.

Ранее почетный патриарх Филарет заявил, что мог, в свое время, стать главой РПЦ. Также он рассказал о взаимодействии церкви и СБУ.