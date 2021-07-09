Высший антикорсуд приговорил экс-сотрудника СБУ к четырем годам тюрьмы, в САП недовольны

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Сегодня, 9 июля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор бывшему оперуполномоченному Главка Службы безопасности в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Подсудимого признали виновным в злоупотреблении влиянием и оправдали по обвинению во взяточничестве. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре не согласились с приговором.

Как установил суд, в июле 2016 года на одном из предприятий Киевской области прошел обыск, в ходе которого правоохранители изъяли оборудование для обработки янтаря и 55 кг янтарного сырья. Сотрудник СБУ предложил бизнесмену способствовать возврату оборудования за $50 000 взятки.

Суд признал подсудимого виновным в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.369-2 УК) и приговорил к четырем годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на три года.

Вместе с тем, коллегия судей признала недоказанным обвинение в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК) – по этой статье подсудимый был признан невиновным и оправдан.

В САП не согласились с таким решением суда – прокурор САП обжалует приговор ВАКС в части оправдания в судьи апелляционной инстанции.

ДОПОЛНЕНО В 17:50

По информации ЦПК, приговор получил бывший оперуполномоченный Вышгородского СБУ Ростислав Харченко.

25 сентября 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему оперуполномоченному ГУ СБУ в Киеве и Киевской области о подозрении в вымогательстве $50 000 и злоупотреблении влиянием.

3 июня ВАКС приговорил судью горрайонного Броварского суда Киевской области к шести годам заключения, конфискации автомобиля и земельного участка за взятку €1000.

Наталия Медведева

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