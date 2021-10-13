Высший антикорсуд заочно арестовал сына Януковича

Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сыну экс-президента Виктора Януковича Александру Януковичу по делу о Межигорье. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Александр Янукович вместе с отцом подозреваются в незаконном присвоении государственной резиденции Межигорье, что нанесло государству более 500 млн грн убытков.

Суд поддержал позицию прокурора и детектива и удовлетворил ходатайство в полном объеме.

Янукович занимал Межигорье с 2002-го по 2014 годы.

Имущество резиденции было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015-го. 1 августа 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договор, по которому Межигорье выбыло в 2007 году из госсобственности. В ноябре 2017-го резиденция перешла в собственность государства.

В июле 2018 года Печерский райсуд Киева передал ее в управление АРМА.

В ноябре 2019 года расследование передали в НАБУ.

Вадим Ребрина

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