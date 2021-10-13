Высший антикорсуд заочно арестовал сына Януковича
13.10.2021, 18:09
Александр Янукович (фото - пресс-служба его компании)
Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сыну экс-президента Виктора Януковича Александру Януковичу по делу о Межигорье. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Александр Янукович вместе с отцом подозреваются в незаконном присвоении государственной резиденции Межигорье, что нанесло государству более 500 млн грн убытков.
Суд поддержал позицию прокурора и детектива и удовлетворил ходатайство в полном объеме.
- Янукович занимал Межигорье с 2002-го по 2014 годы.
- Имущество резиденции было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015-го. 1 августа 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договор, по которому Межигорье выбыло в 2007 году из госсобственности. В ноябре 2017-го резиденция перешла в собственность государства.
- В июле 2018 года Печерский райсуд Киева передал ее в управление АРМА.
- В ноябре 2019 года расследование передали в НАБУ.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии