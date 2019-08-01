Высший совет правосудия уволил троих судей

1 августа Высший совет правосудия рассмотрел поданные заявления об отставке от трех судей, и уволил их. Об этом пишет пресс-служба ВСП.
Уволены в отставку следующие чиновники:
- Роман Гулид, судья Львовского апелляционного админсуда;
- Зоя Руденко, судья Ружинского райсуда Житомирской области;
- Руслан Галасюк, судья Королевского райсуда Житомира.
Месяц назад Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала ВСП уволить 23 судей в Крыму (де-юре), Луганской и Донецкой областях.
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