Высший совет правосудия уволил троих судей

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1 августа Высший совет правосудия рассмотрел поданные заявления об отставке от трех судей, и уволил их. Об этом пишет пресс-служба ВСП.

Уволены в отставку следующие чиновники:

- Роман Гулид, судья Львовского апелляционного админсуда;

- Зоя Руденко, судья Ружинского райсуда Житомирской области;

- Руслан Галасюк, судья Королевского райсуда Житомира.

Месяц назад Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала ВСП уволить 23 судей в Крыму (де-юре), Луганской и Донецкой областях.

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