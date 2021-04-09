Вытаскивала раненых из-под обстрела под Шумами. Военного медика наградили орденом: фото

Старшего боевого медика горно-штурмовой роты сержанта Светлану Землину, которая, рискуя собственной жизнью, вытаскивала раненых украинских бойцов из-под обстрела под Шумами 26 марта, наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Находясь вместе с президентом Владимиром Зеленским два дня на фронте и общаясь со Светланой, глядя ей в глаза, понимал, как много мы должны этой 24-летней девушке", – написал он.

Данилов отметил, что в то время, когда такие как Землина защищают нашу страну, "кто-то продолжает воровать на контрабанде, наживаться на наших месторождениях, вылизывать кремлевские штиблеты, зарабатывать грязные деньги и финансировать масштабную антиукраинскую информационную кампанию".

"Поэтому нам всем нужно еще многое сделать, чтобы отблагодарить Светлану, а в ее лице всех, кто стоит на защите Родины, за их служение. Сделать так, чтобы их спина была прикрыта, и выстрелы со стороны "пятой колонны" не могли прозвучать", – считает Данилов.

26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения.

В Генштабе ВСУ рассказали, как сержант Землина спасала раненых.

Вадим Ребрина

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