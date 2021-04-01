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В Генштабе рассказали, как 24-летний медик спасала раненых во время обстрела под Шумами

01.04.2021, 18:50
В Генштабе рассказали, как 24-летний медик спасала раненых во время обстрела под Шумами - Фото
Светлана Землина (фото - Генштаб ВСУ)

В Генштабе ВСУ рассказали, как боевой медик горно-штурмовой роты сержант Светлана Землина спасала раненых во время обстрела под Шумами, когда погибли четверо украинских бойцов.

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Из окопа опорного пункта девушка увидела страшную картину – несколько тел лежали неподвижно, расстояние до них было до ста метров. Светлана поползла к бойцам.

У первого воина пульса и признаков жизни не было. Светлана подняла голову и огляделась – еще трое лежали неподвижно, а двое были ранены. Ранеными оказались два опытных сапера, которые с группой прибыли на разминирование. Один из них показал знаком, что в помощи не нуждается. Девушка поползла к второму раненому. Она наложила бойцу турникеты, чтобы остановить кровотечение. Медику помогали сержанты Алексей Косташек и Сергей Сулима. Раненого оттащили в укрытие и продолжили оказание помощи. Второй раненый дополз туда сам. Вражеский огонь тем временем не прекращался.

"Что-то там свистело над головой, но я не обращала внимания – нужно было спасать раненых", – сказала Землина.

Ей всего 24 года, из которых более трех лет она служит в рядах 10-й горно-штурмовой роты "Эдельвейс". После окончания Ровенского медицинского колледжа она единственная из группы пошла в военкомат.

"Пример старшего брата Александра, который четыре года воевал в составе Новоград-Волынской бригады, пожалуй, имел влияние тогда на мое решение", – говорит девушка.

Она еще не оправилась от пережитого и от потери своих друзей – Максима и Сергея – веселых, молодых ребят, которые ценой собственной жизни пытались помочь раненым, рассказали в Генштабе.

За личное мужество и героизм командование части подало Светлану к награде. Награды заслуживают также сержанты Сулима и Косташек, отметили в Генштабе.

  • 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. 
  • Выступая в Верховной Раде, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к украинским границам, это "создает угрозу военной безопасности государства". 
  • 31 марта, после заседания ТКГ, в украинской делегации заявили, что РФ отказалась вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня с 1 апреля. 
  • В тот же день глава штабов США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с главами генеральных штабов Украины и России. В тот же день глава Госдеп США Энтони Блинкен обсудил вопросы безопасности с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
  • Сегодня, 1 апреля, Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины.
Вадим Ребрина
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Донбасс шумы светлана землина
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