Взорвал гранату на Троещине, 11 автомобилей повреждены: в Киеве задержали мужчину – фото
Правоохранители задержали мужчину, который ночью на 29 июня взорвал гранату на Троещине на левом берегу Киева, в результате чего повреждены 11 авто. Об этом рассказала полиция Киева.
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Правоохранители рассказали – ночью полиция получила сообщение о взрыве в одном из жилых кварталов и установила, что причиной является подрыв ручной гранаты. Взрывом повреждены 11 автомобилей, однако никто из граждан не пострадал.
Подрывником, по данным следствия, оказался 51-летний местный житель, которого полицейские при силовой поддержке спецназовцев "Корд" задержали по месту жительства.
Во время обыска в его квартире нашли пять гранат и около 40 патронов разного калибра, происхождение оружия устанавливается.
Следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, совершенное с применением оружия. За это грозит до семи лет заключения.
Полиция готовится объявить подозрение и просить суд об избрании меры пресечения.
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