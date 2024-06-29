Підірвав гранату на Троєщині, 11 авто пошкоджені: у Києві затримали чоловіка – фото

Фото: Поліція Києва

Правоохоронці затримали чоловіка, який уночі проти 29 червня підірвав гранату на Троєщині на лівому березі Києва, внаслідок чого пошкоджені 11 авто. Про це розповіла поліція Києва.

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Правоохоронці розповіли – вночі поліція отримала повідомлення про вибух в одному з житлових кварталів і встановила, що причиною є підрив ручної гранати. Вибухом пошкоджені 11 автомобілів, проте ніхто з громадян не постраждав.

Фото: Поліція Києва

Підривником, за даними слідства, виявися 51-річний місцевий житель, якого поліціянти за силової підтримки спецпризначенців "Корд" затримали за місцем проживання.

Під час обшуку в його квартирі знайшли п’ять гранат і близько 40 набоїв різного калібру, походження зброї встановлюється.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. За це загрожує до семи років ув’язнення.

Наразі поліція готується оголосити підозру та просити суд про обрання запобіжного заходу.

Фото: Поліція Києва